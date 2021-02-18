Промес передал привет фанатам "Спартака" во время онлайн пресс-конференции клуба (фото)

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Промес передал привет фанатам "Спартака" во время онлайн пресс-конференции клуба (фото)Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес, трансфер которого в "Спартак" затягивается, оставил комментарий во время онлайн пресс-конференции в Инстаграм. 

"Фанаты, я люблю тебя", — написал Промес на русском языке.

По ходу общения с журналистами наставник "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что переход Промеса мог бы принести пользу команде, а также выразил надежду, что трансфер все таки осуществится.

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