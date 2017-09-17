Промес: "Переговорим с командой и что-то поменяем"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес высказался о сегодняшнем матче своей команды против "Тосно".

"Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80-ти минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование. Мы поговорим командой и что-то поменяем. Конечно, Каррера был зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе", - цитирует 25-летнего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Самедов не смог объяснить неудачу в матче с "Тосно". | soccernews.ru