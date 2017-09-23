Промес поблагодарил болельщиков за поддержку

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Промес поблагодарил болельщиков за поддержкуФорвард "Спартака" Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что футболист получил мышечную травму и вернется на поле к матчу в Лиге чемпионов с "Ливерпулем", который пройдет на следующей неделе.

"Спасибо за ваши послания, я вернусь сильнее. Моя мысль с командой", - пишет он. 

Читайте: Промес и Роша могут не сыграть с "Ливерпулем" | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Спартак ТЕМНИТ! Никакой травмы у Промеса и Роши НЕТ! Это очередная игра спартаковской хитрости перед Ливерпулем! - "дискомфорт в икроножной мышце" это очень хороший повод, чтобы ТЕМНИТЬ Спартаку перед важным матчем с Ливерпулем! Смею вас заверить, что никого дискомфрта нет, а есть банальное воспаление ХИТРОСТИ и в Спартаке решили на этом сыграть! С Промесом, как и с Рошей ничего! Можете не волноваться! Игра с Кубанью была сделана и Промес решил отдохнуть! А что жилы рвать перед игрой с Анжи и с Ливерпулем, тоже касается и Роши! Промес пропустит Анжи, но выйдет с Ливерпулем! Очередные спартаковские ХИТРОСТИ перед встречей с Ливерпулем!!! Если Ливерпуль прикроет Промеса, то Спартаку ничего НЕ СВЕТИТ! Кубань не прикрыла и вот вам результат! Проиграла Кубань из-за тренерской ошибки и слабой подготовки к матчу! Промеса надо было прикрывать и не давать развернуться! Вина на тренере, что Кубань проиграла и на арбитре Турбине, что свистел в пользу Спартака! Все эти хитрости Спартака перед матчем с Ливерпулем им не помогут! Играть надо, а не проваливать старт сезона, тогда и хитрости эти не нужны будут Спартаку! Голь на выдумку хитра, да только с Ливерпулем она НЕ ПРОКАТИТ!

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