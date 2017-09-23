Форвард "Спартака" Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что футболист получил мышечную травму и вернется на поле к матчу в Лиге чемпионов с "Ливерпулем", который пройдет на следующей неделе.

"Спасибо за ваши послания, я вернусь сильнее. Моя мысль с командой", - пишет он.

Читайте: Промес и Роша могут не сыграть с "Ливерпулем" | http://soccernews.ru