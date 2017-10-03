Промес поддержал Массимо Карреру
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес поделился мнением об обстановке в команде и слабых результатах "красно-белых" в этом сезоне.
"Я не обращаю внимания на всю ерунду в прессе - предпочитаю просто делать свою работу. В прошлом сезоне Каррера был лучшим тренером, а теперь у команды якобы разладились с ним отношения. Он привёл нас к титулу, с тех пор прошло всего три месяца. Что изменилось-то? Может, вы объясните? Каррера - классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю. Об остальном спросите его самого или других игроков. Иногда Массимо эмоционален, но мне это нравится. Лично я не понимаю, в чём вообще проблема. Врать мне незачем. Но зачем выдумывать скандал на пустом месте? Давайте я тоже начну придираться ко всему подряд. У тебя причёска не в порядке, а ему не идут ботинки. Так можно дойти до абсурда" - сказал Промес.
Напомним, что по итогам 12 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
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|Арсенал Тула
|12
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|12
|14
|13
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|СКА Хабаровск
|12
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|15
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|Анжи
|12
|9