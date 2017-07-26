Промес поддержал Мэйвезера в бою против МакГрегора

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Промес поддержал Мэйвезера в бою против МакГрегора
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес болеет за боксера Флойда Мэйвезера в предстоящем бою против бойца UFC Конора МакГрегора.

Футболист опубликовал в своем Instagram фото пиджака с надписями "Mask Off" и добавил хэштег Флойд Мэйвезер.

Фото: Промес болеет за Мэйвезера.

Стоит отметить, что на первой дули взглядов МакГрегор был практически в таком же пиджаке, только с надписями "Fuck you".

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