Промес подписал контракт со "Спартаком" (фото)

Московский "Спартак" на официальном сайте объявил о переходе голландского нападающего Квинси Промеса.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с московским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

"Спартак" заплатил "Аяксу" за 29-летнего Промеса 8,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов. Форвард взял в московском клубе футболку с 24-м номером.

29-летний Промес ранее уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. Также он играл за "Твенте", "Гоу Эхед Иглс", "Севилью" и "Аякс". За сборную Нидерландов сыграл 47 матчей и забил семь голов.

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