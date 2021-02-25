Промес подписал контракт со "Спартаком" (фото)
Московский "Спартак" на официальном сайте объявил о переходе голландского нападающего Квинси Промеса.
Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с московским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
"Спартак" заплатил "Аяксу" за 29-летнего Промеса 8,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов. Форвард взял в московском клубе футболку с 24-м номером.
29-летний Промес ранее уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. Также он играл за "Твенте", "Гоу Эхед Иглс", "Севилью" и "Аякс". За сборную Нидерландов сыграл 47 матчей и забил семь голов.
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|Команда
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|34
|83
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|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
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|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
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|23