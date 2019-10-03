Промес подшутил над игроком "Аякса", но тот сразу же ответил ему

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Промес подшутил над игроком "Аякса", но тот сразу же ответил ему
Нападающий "Аякса" Квинси Промес подшутил над одноклубником полузащитником Хакимом Зиешем, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Форвард подкрался к Зиешу со спины и налил ему воду за шиворот. Впрочем, марокканец не растерялся и в ответ также облил оппонента водой из бутылки.

Напомним, что ранее Промес выступал за московский "Спартак".

В нынешнем сезоне 27-летний Промес провел за "Аякс" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Зиеша пять мячей и семь голевых пасов в 14 поединках.

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