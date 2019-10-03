Промес подшутил над игроком "Аякса", но тот сразу же ответил ему
Нападающий "Аякса" Квинси Промес подшутил над одноклубником полузащитником Хакимом Зиешем, сообщает пресс-служба голландского клуба.
Форвард подкрался к Зиешу со спины и налил ему воду за шиворот. Впрочем, марокканец не растерялся и в ответ также облил оппонента водой из бутылки.
When no one but @QPromes can catch Ziyech... ♂#UCL #valaja pic.twitter.com/Y6XWU6iMlZ— AFC Ajax (@AFCAjax) October 3, 2019
Напомним, что ранее Промес выступал за московский "Спартак".
В нынешнем сезоне 27-летний Промес провел за "Аякс" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Зиеша пять мячей и семь голевых пасов в 14 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23