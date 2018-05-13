Промес показал татуировку, сделанную в честь "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес показал татуировку, сделанную в честь своего клуба.

Теперь на правой части живота 26-летнего голландца расположен один из символов "красно-белых" - гладиатор.

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