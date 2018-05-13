Промес показал татуировку, сделанную в честь "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес показал татуировку, сделанную в честь своего клуба.
Теперь на правой части живота 26-летнего голландца расположен один из символов "красно-белых" - гладиатор.
Новая татуировка @QPromes за Спартак! pic.twitter.com/JJBJgaDtkR— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 12 мая 2018 г.
Не пропустите: Промес сделал татуировку в честь "Спартака". | http://soccernews.ru
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