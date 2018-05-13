Промес показал татуировку, сделанную в честь "Спартака"

Теги спартак москваквинси промес

Промес показал татуировку, сделанную в честь "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес показал татуировку, сделанную в честь своего клуба.

Теперь на правой части живота 26-летнего голландца расположен один из символов "красно-белых" - гладиатор.

Не пропустите: Промес сделал татуировку в честь "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов