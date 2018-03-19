Промес получил вызов в сборную Голландии

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Промес получил вызов в сборную Голландии

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес получил вызов в сборную Голландии, сообщает официальный сайт "красно-белых".

26-летний футболист будет готовиться к товарищеским матчам против Англии (23 марта) и Португалии (26 марта).

В этом сезоне Промес сыграл за "Спартак" 29 матчей, забил 15 голов и сделал 8 ассистов. В составе сборной Голландии он провёл 25 игр и отличился 4 мячами.

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