Лепсая допускает, что "Краснодар" на грани банкротства
Фото: инстаграм Лепсая
Экс-директор "Балтики" Тимур Лепсая отреагировал на финансовые проблемы "Краснодара".
"У нас один из самых стабильных и престижных клубов на грани банкротства (если верить СМИ). Самая время никому не вылететь и расширить лигу. Ведь все претенденты богаче и успешнее "Краснодара", - написал Лепсая в твиттере.
Напомним, что ранее клуб покинули все легионеры, а также наставник Дани Фарке.
На данный момент "Краснодар" занимает в РПЛ пятое место.
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