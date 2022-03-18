Лепсая допускает, что "Краснодар" на грани банкротства

Фото: инстаграм Лепсая

Экс-директор "Балтики" Тимур Лепсая отреагировал на финансовые проблемы "Краснодара".

"У нас один из самых стабильных и престижных клубов на грани банкротства (если верить СМИ). Самая время никому не вылететь и расширить лигу. Ведь все претенденты богаче и успешнее "Краснодара", - написал Лепсая в твиттере.

Напомним, что ранее клуб покинули все легионеры, а также наставник Дани Фарке.

На данный момент "Краснодар" занимает в РПЛ пятое место.

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