Промес пообещал помочь Тилю адаптироваться в "Спартаке"
Голландский новичок московского "Спартака" Квинси Промес заявил о готовности помогать своему соотечественнику Гусу Тилю заиграть в составе "красно-белых".
Напомним, что с сентября 23-летний полузащитник выступает на правах аренды за немецкий "Фрайбург".
"Когда из аренды вернётся Гус Тиль, помогу ему лучше освоиться и расскажу, как велик "Спартак". В клубе есть Хендрикс и Ларссон, который тоже знает голландский. Приятно, что будет с кем поболтать на родном языке", - рассказал Промес.
Стоит отметить, что трансфер Тиля за 16 миллионов евро в 2019 году является рекордным в истории "Спартака". Однако с игровой точки зрения переход хавбека не оправдал ожиданий - 2 гола и 3 ассиста в 24 матчах.
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