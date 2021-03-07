Промес попал с список сборной Нидерландов на мартовские матчи

Теги квинси промеснидерланды

Промес попал с список сборной Нидерландов на мартовские матчиНападающий московского "Спартака" Квинси Промес получил вызов в национальную сборную на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Нидерланды сыграют три игры отбора против Турции, Латвии и Гибралтара.

За 55 сыгранных матчей за "оранжевых", на счету форварда "красно-белых" 15 забитых мячей. В прошедшем розыгрыше Лиги Наций Промес сыграл 4 матча, но не отметился голевыми действиями.

Читать также: "Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 марта

Главные новости дня: 7 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов