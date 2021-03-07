Промес попал с список сборной Нидерландов на мартовские матчи

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес получил вызов в национальную сборную на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Нидерланды сыграют три игры отбора против Турции, Латвии и Гибралтара.

За 55 сыгранных матчей за "оранжевых", на счету форварда "красно-белых" 15 забитых мячей. В прошедшем розыгрыше Лиги Наций Промес сыграл 4 матча, но не отметился голевыми действиями.