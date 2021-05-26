Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020

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Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020Фото: твиттер сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов опубликовала заявку на Евро-2020.

Вратари: Яспер Силлессен ("Валенсия"), Тим Крул ("Норвич"), Мартен Стекеленбург ("Аякс").

Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба - "Аякс"), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Йоэл Велтман ("Брайтон"), Стефан де Врей ("Интер"), Оуэн Вейндал (АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед"), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба - "Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона"), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон ("Аталанта"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль").

Нападающие: Стевен Бергейс ("Фейеноорд"), Мемфис Депай ("Лион"), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба - ПСВ), Люк де Йонг ("Севилья"), Квинси Промес ("Спартак"), Ваут Вегорст ("Вольфсбург").

Напомним, что на групповой стадии Нидерланды сыграют против Украины, Австрии и Северной Македонии.

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