Промес попрощался с Роббеном

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Промес попрощался с Роббеном

Фото твиттер "Спартака"

Голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес отреагировал на решение своего соотечественника Арьена Роббена окончательно завершить карьеру.

"Вот это карьера! Удачи, легенда!" - написал Промес в сторис своего инстаграма.

37-летний Роббен является воспитанником "Гронингена", за который он выступал с 2000 по 2002 годы. Затем он перешел в ПСВ, за который выступал в течение двух лет. В 2004 году Роббен стал игроком "Челси", а через три года перешел в "Реал". В 2009 году он перебрался в "Баварию". В 2019 году Роббен объявил о завершении карьеру, но спустя год вернулся в футбол и в прошлом сезоне выступал за "Гронинген". Впрочем, из-за травм он сыграл всего семь матчей и отдал две голевые передачи.

Роббен становился 8-кратным чемпионом Германии, 2-кратным чемпионом Англии, а также по разу выиграл чемпионаты Испании и Нидерландов. Победитель Лиги Чемпионов в 2013 году. В составе сборной Нидерландов становился серебряным призером чемпионата мира-2010.

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