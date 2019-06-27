Промес попрощался с "Севильей"

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Промес попрощался с "Севильей"

Новичок "Аякса" Квинси Промес в инстаграме опубликовал небольшое послание своему бывшему клубе "Севилье".

"Моя севильская семья, спасибо за всё! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду", - написал голландец.

Напомним, что "Аякс" купил Промеса за 15,7 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2024 года.

27-летний футболист выступал за "Севилью" с прошлого лета, сыграл 49 матчей, забил 3 гола и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Когда-то Промес был изгнан из "Аякса", но перезагрузился у тен Хага! Сегодня он снова в "Аяксе", и вместе с тен Хагом. | http://soccernews.ru
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