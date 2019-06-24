Промес посвятил стихотворение возвращению в "Аякс"
Сегодня, 24 июня, нападающий Квинси Промес перешел из "Севильи" в "Аякс". В связи с этим голландский футболист написал стихотворение, посвященное клубу.
Футболист - воспитанник академии "Аякса", куда перешёл из детских футбольных школ "РКСВ ДСГ" и "Де С’81"
"Тут я начал и пошел дальше. Я совершил большое путешествие, но теперь, Амстердам, получай сына обратно. Я сделаю все возможное, чтобы тв мной гордился. Я буду играть за город и будущее каждого фаната", - написал Промес.
В минувшем сезоне форвард играл в 33 матчах в Примере, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Ранее в составе сборной Голландии он завоевал серебро Лиги Наций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23