Промес посвятил стихотворение возвращению в "Аякс"

Сегодня, 24 июня, нападающий Квинси Промес перешел из "Севильи" в "Аякс". В связи с этим голландский футболист написал стихотворение, посвященное клубу.

Футболист - воспитанник академии "Аякса", куда перешёл из детских футбольных школ "РКСВ ДСГ" и "Де С’81"

"Тут я начал и пошел дальше. Я совершил большое путешествие, но теперь, Амстердам, получай сына обратно. Я сделаю все возможное, чтобы тв мной гордился. Я буду играть за город и будущее каждого фаната", - написал Промес.

В минувшем сезоне форвард играл в 33 матчах в Примере, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Ранее в составе сборной Голландии он завоевал серебро Лиги Наций.

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