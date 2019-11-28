Промес повторил достижение Клюйверта 24-летней давности

Вингер "Аякса" Квинси Промес забил четвёртый гол в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов в матче 5-го тура группового этапа против "Лилля" (2:0).

Как сообщает Gracenote Live, экс-игрок "Спартака" стал вторым голландцем в истории амстердамского клуба, которому удалось отличиться минимум четыре раза в одном сезоне ЛЧ.

Промес повторил достижение легендарного Патрика Клюйверта, который в рамках самого престижного еврокубкового турнира записал в свой актив пять мачей в составе "Аякса" в сезоне 1995/96.

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