Промес повторил достижение Клюйверта 24-летней давности
Вингер "Аякса" Квинси Промес забил четвёртый гол в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов в матче 5-го тура группового этапа против "Лилля" (2:0).
Как сообщает Gracenote Live, экс-игрок "Спартака" стал вторым голландцем в истории амстердамского клуба, которому удалось отличиться минимум четыре раза в одном сезоне ЛЧ.
Промес повторил достижение легендарного Патрика Клюйверта, который в рамках самого престижного еврокубкового турнира записал в свой актив пять мачей в составе "Аякса" в сезоне 1995/96.
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