Промес повторил достижение ван Нистелроя

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

Таким образом, лидер "красно-белых" повторил достижение Руда ван Нистелроя, став вторым голландцем, которому удалось набрать 4 очка по системе "гол+пас" в игре самого престижного еврокубкового турнира.

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