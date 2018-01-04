Промес поздравил себя с днём рождения

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в своём инстаграме поздравил с днём рождения самого себя.

"С днём рождения меня" - написал голландец, прикрепив праздничную фотографию.

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