Промес поздравил себя с днём рождения

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Промес поздравил себя с днём рождения

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в своём инстаграме поздравил с днём рождения самого себя.

"С днём рождения меня" - написал голландец, прикрепив праздничную фотографию.

Не пропустите: "Спартак" поздравил Промеса с днём рождения. | http://soccernews.ru

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