Промес прилетел в Москву

Полузащитник Квинси Промес приземлился в Москве.

Московский "Спартак" опубликовал фотографию Квинси Промеса из аэропорта столицы.

Сегодня амстердамский "Аякс" и "Спартак" на своих официальных сайтах подтвердили переход хавбека. А сам Промес уже успел попрощаться с болельщиками своего уже бывшего клуба.



Ожидается, что в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет контракт с клубом.



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