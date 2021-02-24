Промес прилетел в Москву

Теги квинси промесспартак москва

Промес прилетел в МосквуПолузащитник Квинси Промес приземлился в Москве.
Московский "Спартак" опубликовал фотографию Квинси Промеса из аэропорта столицы. 

Сегодня амстердамский "Аякс" и "Спартак" на своих официальных сайтах подтвердили переход хавбека. А сам Промес уже успел попрощаться с болельщиками своего уже бывшего клуба.

Ожидается, что в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет контракт с клубом.

Читать также: "Спартак" объявил о переходе Промеса | http://soccernews.ru
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