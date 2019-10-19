Промес принес "Аяксу" победу над "Валвейком"

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Промес принес "Аяксу" победу над "Валвейком"

В рамках 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" одолел "Валвейк".

Амстердамский клуб продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 26 очков.

"Валвейк" - "Аякс" 1:2

Голы: Тадич, 46 - 0:1, Бакари, 63 - 1:1, Промес, 76 - 1:2

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