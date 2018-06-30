Промес признался, что избил жену

Хавбек "Спартака" Квинси Промес сознался в том, что избил свою жену.

Сообщается, что игрока выпустили на свободу, однако следствие будет продолжаться.

Читайте также: "Спартак" отказался продавать Промеса за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru