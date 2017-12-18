Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес признан лучшим игроком 2017 года в России, сообщает официальный сайт РФПЛ.

В борьбе за награду 25-летний голландец опередил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.

При этом приз зрительских симпатий получил голкипер армейцев, который опередил всё того же Промеса.

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