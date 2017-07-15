Промес признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Локомотив"

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Промес признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Локомотив"

Вингер "Спартака" Квинси Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России, в котором "красно-белые" обыграли "Локомотив" со счётом 2:1.

25-летний голландец стал автором победного гола, поразив ворота "железнодорожников" на 113-й минуте встречи.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" – "Локомотив". | http://soccernews.ru

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