Промес проиграл болельщику "Севильи" iPhone

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Промес проиграл болельщику "Севильи" iPhone

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес проиграл болельщику своей команды iPhone, сообщает Marca.

По сведениям издания, 26-летний голландец сыграл с фанатом в "камень, ножницы, бумага" в одном из магазинов мобильной связи.

Проиграв Промес выполнил условие спора и купил поклоннику "нервионцев" смартфон компании Apple стоимостью более тысячи евро.

Не пропустите: Промес шедеврально забил свой первый гол за "Севилью". | http://soccernews.ru

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