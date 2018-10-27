Промес проиграл болельщику "Севильи" iPhone

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес проиграл болельщику своей команды iPhone, сообщает Marca.

По сведениям издания, 26-летний голландец сыграл с фанатом в "камень, ножницы, бумага" в одном из магазинов мобильной связи.

Проиграв Промес выполнил условие спора и купил поклоннику "нервионцев" смартфон компании Apple стоимостью более тысячи евро.

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