Промес прокомментировал инцидент с избиением жены

Хавбек "Спартака" Квинси Промес прокомментировал слухи о том, что он был задержан полицией за избиение супруги.

"Когда ты видишь ложь в интернете!" - написал Промес в Инстаграме и прикрепил фотографию.

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