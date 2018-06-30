Промес прокомментировал инцидент с избиением жены

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Промес прокомментировал инцидент с избиением жены

Хавбек "Спартака" Квинси Промес прокомментировал слухи о том, что он был задержан полицией за избиение супруги.

"Когда ты видишь ложь в интернете!" - написал Промес в Инстаграме и прикрепил фотографию.

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