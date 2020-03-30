Промес прокомментировал нарушение правил карантина

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Промес прокомментировал нарушение правил карантина

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес принес извинения за нарушение условия карантина.

"Друзья, я хочу принести извинения за то видео. Я скучаю по футболу, но признаю, что сейчас нельзя выходить на улицу. Я желаю всем сил в это сложное время", - написал Промес в сториз своего Instagram.

Напомним, что Промес был замечен при игре в футбол на уличной площадке.

В настоящее время во всем мире более 737 тысяч человек заразились китайским коронавирусом COVID-19. Число умерших превысило 35 тысяч человек. Из-за коронавируса приостановлены еврокубки и все национальные чемпионаты, кроме Беларуси.

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