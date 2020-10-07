Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес прокомментировал переход Зе Луиша в "Локомотив".

В комментария к новости в инстаграме голландец, который на данный момент играет в "Аяксе" опубликовал эмодзи, означающий тошноту.

Напомним, Промес и Зе Луиш вместе играли за "Спартак" и стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

По данным источника, "железнодорожники" заплатили за трансфер игрока 7,5 миллиона евро.

Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до лета 2023 года. В клубе он будет выступать под 29-м номером.

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