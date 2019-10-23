Промес прокомментировал поражение "Аякса" в матче с "Челси"

Хавбек "Аякса" Куинси Промес прокомментировал матч Лиги Чемпионов с "Челси" (0:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, гол футболиста был отменен в этой встрече.

"Мне казалось, я сделал рывок в нужное время. ВАР для этого и нужен, чтобы решать такие ситуации.

Да, мы не создали много моментов. Конечно, было максимально обидно пропустить такой поздний гол", - сказал Промес.

Победу лондонскому клубу принес гол нападающего Миши Батшуайи.

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