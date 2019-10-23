Промес прокомментировал поражение "Аякса" в матче с "Челси"
Хавбек "Аякса" Куинси Промес прокомментировал матч Лиги Чемпионов с "Челси" (0:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Отметим, гол футболиста был отменен в этой встрече.
"Мне казалось, я сделал рывок в нужное время. ВАР для этого и нужен, чтобы решать такие ситуации.
Да, мы не создали много моментов. Конечно, было максимально обидно пропустить такой поздний гол", - сказал Промес.
Победу лондонскому клубу принес гол нападающего Миши Батшуайи.
Не пропустите: "Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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