Промес прокомментировал расистский скандал в "Спартаке"

Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал расистский скандал, разгоревшийся накануне вокруг "красно-белых".

Напомним, что защитник московской команды Георгий Джикия назвал своих темнокожих одноклубников "шоколадками", что вызвало негодование в западных СМИ.

"Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Всё это раздуто журналистами. Но я знаю правду, а не то, что написано. "Шоколадки" - как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например - это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды. В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами" - сказал Промес.

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