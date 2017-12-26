Промес прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России 2017-го года

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Промес прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России 2017-го годаВингер московского "Спартака" Квинси Промес прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России 2017-го года.

"Я выбрал "Спартак", потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы - чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня. Россия - отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я - в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года. Фантастическое чувство", - цитирует 25-летнего голландца Чемпионат.

Напомним, в голосовании журналистов Промес опередил Глушакова и Смолова. | soccernews.ru

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