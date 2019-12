Промес пропустит матч заключительного тура Лиги Чемпионов с "Валенсией"

Форвард "Аякса" Квинси Промес пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Валенсией". Об этом сообщается в твиттере клуба.

В этом сезоне 27-летний форвард участвовал в 20 матчах за голландский клуб, отметившись 14 голами.

Unfortunately @QPromes is not available for the game against Valencia. #UCL #ajaval pic.twitter.com/QapQEBhUJ0