Промес пропустит матч заключительного тура Лиги Чемпионов с "Валенсией"

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Промес пропустит матч заключительного тура Лиги Чемпионов с "Валенсией"

Форвард "Аякса" Квинси Промес пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Валенсией". Об этом сообщается в твиттере клуба.

В этом сезоне 27-летний форвард участвовал в 20 матчах за голландский клуб, отметившись 14 голами.

Ранее сообщалось, что хавбек испанского клуба Денис Черышев также не будет участвовать в этой игре.

Матч "Аякс" - "Валенсия" состоится завтра, 10 декабря, на стадионе "Амстердам-Арена". Начало - в 23:00 (мск).

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