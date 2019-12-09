Промес пропустит матч заключительного тура Лиги Чемпионов с "Валенсией"
Форвард "Аякса" Квинси Промес пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Валенсией". Об этом сообщается в твиттере клуба.
В этом сезоне 27-летний форвард участвовал в 20 матчах за голландский клуб, отметившись 14 голами.
Unfortunately @QPromes is not available for the game against Valencia. #UCL #ajaval pic.twitter.com/QapQEBhUJ0— AFC Ajax (@AFCAjax) 9 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что хавбек испанского клуба Денис Черышев также не будет участвовать в этой игре.
Матч "Аякс" - "Валенсия" состоится завтра, 10 декабря, на стадионе "Амстердам-Арена". Начало - в 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23