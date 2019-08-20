Промес пропустит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против АПОЭЛа

Полузащитник "Аякса" Квинси Промес пропустит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с АПОЭЛом. Об этом сообщает De Telegraaf.

Игрок продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.

Футболист был травмирован в матч 3-го тура чемпионата Голландии с "Венло" (4:1).

Тренерский штаб клуба решил не заявлять футболиста и не рисковать его здоровьем.

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