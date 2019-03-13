Промес рассказал, как Россия изменила его жизнь

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Промес рассказал, как Россия изменила его жизнь

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес назвал причину, по которой он приехал в Россию в 2014 году и решил подписать контракт со "Спартаком". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Россия изменила мою жизнь в финансовом плане. Кроме того, я решил принять вызов и идти по иному пути, не как все. Мне нравится преодолевать проблемы. К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. И, как оказалось, это было хорошим выбором - поехать в Россию. По сей день я считаю Москву своим вторым домом", - сказал Промес. 

Игрок перешел в "Спартак" летом 2014 года. Спустя 4 года Промеса купила "Севилья".

А еще: Экс-игрок "Спартака" Промес вызван в сборную Голландии| http://soccernews.ru

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