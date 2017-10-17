Промес рассказал, когда он покинет "Спартак"

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Промес рассказал, когда он покинет "Спартак"Вингер московского "Спартака" Квинси Промес в интервью проекту Люди дела рассказал, когда он покинет свой нынешний клуб.

"Когда я пришел в "Спартак", сказал, что хочу стать лучшим. И я не уйду, пока им не стану. Поэтому я - все еще здесь. Я счастлив сейчас и надеюсь в будущем идти только вперед. Но на данный момент для того, чтобы быть легендой "Спартака", я - еще слишком молод. У меня есть мечты, их - много.

Это не секрет, что я хочу снова играть в Европе. Но я хочу покинуть "Спартак", заслужив почет и уважение. Я хочу войти в историю клуба - это моя главная цель. До сих пор я - очень счастлив и никогда этого не забуду", - заявил 25-летний футболист.

Напомним, Ловчев высказался о ситуации, в которой оказался "Спартак" в Премьер-Лиге. | soccernews.ru

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