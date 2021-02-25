Промес рассказал, когда он вновь покинет "Спартак"

Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что он не покинет клуб до тех пор, пока "красно-белые" вновь не станут чемпионами России.

"Для меня было очень сложно прощаться со "Спартаком". Когда я пришел в этот клуб, то сказал, что не уйду, пока мы не станем чемпионами. После этого я сказал, что уйду только тогда, когда мы выиграем Суперкубок. Мы сделали это: взяли и первое место, и Суперкубок. Мечты сбываются. Я вернулся в "Спартак". И могу снова сказать болельщикам: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами!" — приводит слова Промеса Александр Сергеев.

Напомним, что 29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. За этот период московский клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В 2018 году форвард перешел в "Севилью" за 20 миллионов евро. "Спартак" сейчас купил голландца у "Аякса" за 8,5 миллионов евро.

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