Промес рассказал, кого из российских игроков он хотел бы видеть в сборной Голландии

Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что он хотел бы видеть в сборной Голландии нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

"Кого из игроков российской сборной я бы взяли в сборную Голландии? Пригласил бы Артема Дзюбу", - приводят слова Промеса российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Дзюба провел за сборную России на ЧМ-2018 5 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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