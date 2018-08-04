Промес рассказал о мотивации играть за "Спартак"

Лидер "Спартака" Квинси Промес рассказал, в чём заключается его мотивация играть за "красно-белых".

"Я люблю "Спартак" и хочу ещё раз стать лучшим игроком команды" - сказал Промес.

Напомним, что к голландскому вингеру проявляют интерес европейские клубы, однако он пока не спешит менять команду.

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