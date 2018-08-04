Промес рассказал о мотивации играть за "Спартак"

1 Теги спартак москваквинси промес

Промес рассказал о мотивации играть за "Спартак"

Лидер "Спартака" Квинси Промес рассказал, в чём заключается его мотивация играть за "красно-белых".

"Я люблю "Спартак" и хочу ещё раз стать лучшим игроком команды" - сказал Промес.

Напомним, что к голландскому вингеру проявляют интерес европейские клубы, однако он пока не спешит менять команду.

Также читайте: Промес: "Спартак" потерял два очка". | http://soccernews.ru

Комментарии
Flamenco

За хорошие деньги Промяс всю жизнь мечтал играть за любую свиноферму!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Рубин 2 4
4 Спартак Москва 2 4
5 Оренбург 2 3
6 Анжи 1 3
7 Краснодар 2 3
8 Динамо Москва 2 2
9 Локомотив Москва 2 2
10 ЦСКА Москва 2 1
11 Крылья Советов 2 1
12 Уфа 1 1
13 Арсенал Тула 2 1
14 Ахмат 1 0
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов