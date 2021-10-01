Промес рассказал об отношениях с болельщиками "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес признался, что находится в гармонии с фанатами "красно-белых".
"У меня всегда были отличные отношения с болельщиками. Вот и сейчас они поют, что я их братуха. Я бьюсь за клуб в сумме уже пять лет", - сказал голландец.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего ушёл в "Севилью". Из испанского клуба он перебрался в "Аякс", а оттуда в феврале 2021-го вернулся в Москву.
Суммарно легионер сыграл за "народную команду" 153 матча и забил 73 гола.
Не пропустите: Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Спартака". | http://soccernews.ru
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