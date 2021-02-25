Промес рассказал, почему он больше не дружит с Дзюбой
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес рассказал, что он больше не дружит с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Артем – очень хороший парень. Он много помогал мне, когда я только перешел в "Спартак". Мы здорово играли вместе. Но наша дружба кончилась, потому что он перешел в "Зенит". Мне это не очень нравится. Я бы пожелал ему удачи и сказал бы, что вернулся, чтобы сделать его жизнь сложнее", – приводит слова Промеса пресс-служба "красно-белых".
Напомним, что 32-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". В 2015 году он отказался продлевать контракт с московским клубом и на правах свободного агента перешел в "Зенит".
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