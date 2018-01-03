Промес решил не покидать "Спартак" в январе

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Промес решил не покидать "Спартак" в январе
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес не покинет команду во время зимнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист принял решение остаться в составе московского клуба как минимум до лета. Ранее сообщалось, что им интересуется "Эвертон".

В этом сезоне 25-летний Промес провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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