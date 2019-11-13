Промес считает Карреру топ-тренером

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Промес считает Карреру топ-тренером

Вингер "Аякса" Квинси Промес дал оценку тренерскому уровню бывшего наставника "Спартака" Массимо Карреры.

"Думаю, он - топ-тренер. У него есть потенциал, чтобы стать топ-тренером. Он выиграл чемпионат и Суперкубок в России - это топ-результат. Почему Каррера до сих пор без работы? Трудно сказать. Я помню большой баннер с изображением Карреры на трибуне. Такие вещи не давали нам забыть, кто тут главный тренер и кто он для фанатов", - сказал голландец.

Промес играл в "Спартаке" под руководством Карреры с 2016 по 2018 год. Как было упомянуто выше, в течение этого периода команда выиграла два трофея.

Не пропустите: Промес не исключил вероятности возвращения в "Спартак". | http://soccernews.ru
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