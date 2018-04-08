Промес сделал первый хет-трик в карьере и стал лидером в списке бомбардиров РФПЛ

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Промес сделал первый хет-трик в карьере и стал лидером в списке бомбардиров РФПЛ

В матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях играет с "Анжи" (3:1, перерыв).

Все три мяча "красно-белых" забил голландский полузащитник Квинси Промес.

Стоит отметить, что этот хет-трик стал для него первым в карьере.

Благодаря этому 26-летний Промес с 13 мячами возглавил список лучших бомбардиров Премьер-лиги, опередив Федора Смолова (12 голов).

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