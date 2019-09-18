Промес сделал смелый прогноз на выступление "Аякса" в Лиге Чемпионов

Вингер "Аякса" Квинси Промес рассказал о своих ожиданиях от выступления команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Учитывая результаты прошлого сезона, "Аякс" высоко поднял планку. Теперь люди интересуются, сможем ли мы дойти до полуфинала в этом розыгрыше. Думаю, что сможем. Крупная победа со счётом 3:0 это подтверждает", - цитирует Промеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Аякс" стартовал в групповом этапе ЛЧ домашним разгромом "Лилля".

В прошлом сезоне амстердамцы добрались до полуфинала турнира, где уступили "Тоттенхэму".

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