Промес сделал татуировку в честь "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес сделал татуировку в честь своего нынешнего клуба.

"У меня новая татуировка - гладиатор. Сделал её недавно в честь "Спартака" - цитирует 26-летнего голландца официальный сайт "красно-белых".

В этом сезоне Промес сыграл за "Спартак" 37 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.

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