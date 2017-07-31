Промес: "Сейчас я - топ-игрок"

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Промес: "Сейчас я - топ-игрок"Вингер московского "Спартака" Квинси Промес высоко оценил свой уровень игры в стартовавшем сезоне 2017/2018.

"Понимаю, что поднял планку очень высоко и должен ей соответствовать. Сейчас я - топ-игрок, но это нужно подтверждать каждую неделю, каждую игру. Доказывать, что я чего-то стою, защите соперника, своим партнерам, себе наконец. Вы видите, что я это и делаю: я забил "Локомотиву", забил "Динамо". Я делаю то, что от меня требуется, держу уровень", - цитирует 25-летнего футболиста Российская газета.

Напомним, Плетикоса верит в способность Пашалича принести пользу "Спартаку". | soccernews.ru

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