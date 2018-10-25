Промес шедеврально забил свой первый гол за "Севилью": видео

Голландский полузащитник "Севильи" Квинси Промес отметился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с "Акхисаром" (3:0, первый тайм).

Этот гол стал для него первым за испанский клуб. Промес вышел в основном составе и забил ударом через себя на 35-й минуте.

Напомним, что 26-летний Промес перешел в "Севилью" минувшим летом из "Спартака" за 20 миллионов евро.

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