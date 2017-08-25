Промес, Снейдер и Роббен вызваны в сборную Голландии на матчи с Францией и Болгарией
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат назвал состав команды на предстоящие матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Франции и Болгарии.
Стоит отметить, что вызов в команду получил полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес.
Полностью состав "оранье" выглядит так:
вратари: Яспер Силессен (Барселона), Маартен Стекеленбург (Эвертон), Йерун Зут (ПСВ)
защитники: Натан Аке (Борнмут), Дэйли Блинд (Манчестер Юнайтед), Уэсли Худт (Саутгемптон), Матийс де Лигт (Аякс), Карим Рекик (Герта), Кенни Тете (Лион), Жоэль Велтман (Аякс), Стефан де Врей (Лацио)
полузащитники: Донни ван де Беек (Аякс), Марко ван Гинкель (ПСВ), Тонни Вильена (Фейеноорд), Дэйви Проппер (Брайтон), Уэсли Снейдер (Ницца), Кевин Строотман (Рома), Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль)
нападающие: Мемфис Депай (Лион), Бас Дост (Спортинг), Винсент Янссен (Тоттенхэм), Робин ван Перси (Фенербахче), Квинси Промес (Спартак), Арьен Роббен (Бавария).
Матч Франция - Голландия состоится 31 августа. Поединок Голландия - Болгария пройдет 3 сентября.
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