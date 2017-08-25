Промес, Снейдер и Роббен вызваны в сборную Голландии на матчи с Францией и Болгарией

Теги нидерландыфранцияболгария

Промес, Снейдер и Роббен вызваны в сборную Голландии на матчи с Францией и Болгарией
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат назвал состав команды на предстоящие матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Франции и Болгарии.

Стоит отметить, что вызов в команду получил полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес.

Полностью состав "оранье" выглядит так:

вратари: Яспер Силессен (Барселона), Маартен Стекеленбург (Эвертон), Йерун Зут (ПСВ)

защитники: Натан Аке (Борнмут), Дэйли Блинд (Манчестер Юнайтед), Уэсли Худт (Саутгемптон), Матийс де Лигт (Аякс), Карим Рекик (Герта), Кенни Тете (Лион), Жоэль Велтман (Аякс), Стефан де Врей (Лацио)

полузащитники: Донни ван де Беек (Аякс), Марко ван Гинкель (ПСВ), Тонни Вильена (Фейеноорд), Дэйви Проппер (Брайтон), Уэсли Снейдер (Ницца), Кевин Строотман (Рома), Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль)

нападающие: Мемфис Депай (Лион), Бас Дост (Спортинг), Винсент Янссен (Тоттенхэм), Робин ван Перси (Фенербахче), Квинси Промес (Спартак), Арьен Роббен (Бавария).

Матч Франция - Голландия состоится 31 августа. Поединок Голландия - Болгария пройдет 3 сентября.

Не пропустите: Стала известна заявка сборной Португалии на матчи против Венгрии и Фарер. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов