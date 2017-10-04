Промес: "Спартак" должен побеждать и без меня"

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Промес: "Спартак" должен побеждать и без меня"Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не считает, что у красно-белых есть зависимость от него.

Напомним, что голландец продолжает восстанавливаться после травмы.

"Я отлично знаю свою статистику. Все знают: я важный игрок для "Спартака", тот, кто делает разницу. Но и без меня команда должна добиваться результата. У нас достаточно классных футболистов. В "Спартаке" есть не только Промес. Пока я не играю, у других игроков есть время, чтобы доказать: они тоже могут приносить "Спартаку" результат", - сказал он. 

Читайте: Орлов раскритиковал Квинси Промеса  |  http://soccernews.ru

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