Промес: "Спартак" должен защитить чемпионский титул"



Полузащитник "Спартака" Квинси Промес считает, что его команда способна стать чемпионом России в этом сезоне.

"Сколько матчей осталось? 10? Ну вот и все. Даже если бы было 3 матча – реально было бы догнать. А тут десять! Давайте посмотрим, что будет еще через пять туров. "Локомотив" показал фантастическую работу. Везение? Про нас то же самое болтали в прошлом сезоне. О лидерах всегда плохо говорят. При этом все хотят, чтобы им так везло. Правда в том, что ты не будешь на первом месте без сильной команды.

Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацкий поражений. Как видите, мы получили урок и вышли из этой ситуации сильнее", - приводят слова Промеса российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Спартак" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

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